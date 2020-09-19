Sivas'ta gaziler unutulmadı
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Sivas'ta gaziler unutulmadı

- Sivas'ta gaziler unutulmadı Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunularak hayatını kaybeden gazilerin mezarları ziyaret edildi Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunularak hayatını kaybeden gazilerin mezarları ziyaret edildi.

19.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:55

- Sivas'ta gaziler unutulmadı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunularak hayatını kaybeden gazilerin mezarları ziyaret edildi

SİVAS - Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunularak hayatını kaybeden gazilerin mezarları ziyaret edildi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, gaziler ve bazı il protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Ayhan, şu ifadelere yer verdi, " 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya zaferinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesi ile gazi ünvanı verilmiş. Bu tarih guru ve övünç kaynağımız gazilerimizin aziz hatırlarının ilelebet canlı tutmak amacıyla gaziler günü olarak kabul ve ilan edilmiştir. Ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar maddi bedeller ödenerek değil şehitlerimizin ve gazilerimizin yiğitçe mücadeleleri sayesinde kanları ve canları ile bizlere vatan olmuştur" dedi.

Çelenk sunma programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına geçilerek burada hayatlarını kaybeden gazilerin mezarları ziyaret edildi. Kuranı kerim okunup dua edilerek, gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Mezarlık ziyaretinin ardından Vali Ayhan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'ın hanesini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.

Sivas'ta gaziler unutulmadı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - DEMET KARAKUŞ
DEMET KARAKUŞ
IHA Editörü
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