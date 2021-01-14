Şırnak Milletvekili Birlik, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Birlik beraberinde AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay ve teşkilat üyeleri ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşmede ağırlıklı olarak bölge ekonomisi ile esnaf ve vatandaşların sorunları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sevinç, Milletvekili Birlik ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel