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Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf ve verimlilik paketinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir etkinlikte "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak?

KAMUDA TASARRUF PAKETİ NEDİR?

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası gözler yarın duyurulacak tasarruf ve verimlilik paketine çevrildi. Yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Edinilen bilgilere göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi.

HARCAMALARLA İLGİLİ RAPOR TUTULACAK

Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin bir takip sistemi de kurulacak. Kamu yöneticileri, belli aralıklarla harcamaları ile ilgili ve tasarruf kalemlerine yönelik rapor tutacak ve bu rapor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulacak. Kurulacak takip sistemi ile kim ne kadar tasarruf etmiş, kim kuralları delmiş tespit edilecek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI GELİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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