Okullar ne zaman kapanıyor 2. dönem? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2. dönem? Okullar hangi tarihte kapanacak? 2. dönem ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2. DÖNEM?

2023-2024 yılında ikinci dönem 5 Şubat günü başlamıştı. Okullar, bu yıl 14 Haziran günü kapanacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öğrenciler, 14 Haziran günü okullara karnelerini almak için son kez gidecek. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.