Lazio - Empoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Empoli maçı nereden izlenir?

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LAZİO - EMPOLİ MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lazio ile Empoli arasındaki İtalya Serie A maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus, CBC Sport, S Sport ve Exxen kanalları mevcut. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. CBC Sport'u Azerspace 46E numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. S Sport'u Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Exxen'i de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.