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26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur?

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Astroloji ve uzay bilimlerinde yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklılık gösteriyor. Peki, 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur?

26 Ocak hangi burç? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 12 burcun tarihleri ayları merak konusu oluyor. Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Peki,26 Ocak hangi burç?26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor?26 Ocak tarihi hangi burç olur?

26 OCAK HANGİ BURÇ?

26 Ocak tarihinde doğanlar Kova burcundandır. Kova burcu, 20 Ocak ile 18 Şubat arasında doğanları kapsar ve hava elementine sahiptir. Kova burcu insanları genellikle yenilikçi, özgür ruhlu ve bağımsızdır. Kendi yollarını çizmeyi severler ve genellikle sıradışı düşüncelerle dikkat çekerler. Rutinlerden hoşlanmayan Kova burcu insanları, değişiklik ve özgürlük arayışındadırlar. Ayrıca, toplumsal meselelere duyarlıdırlar ve genellikle sosyal adalet için mücadele ederler. İleri görüşlü bir düşünce yapısına sahip olmalarıyla bilinirler ve genellikle geleceğe dair büyük vizyonlara sahiptirler. Ancak, bazen duygusal bağlardan kaçınabilirler ve duygusal olarak uzak görünebilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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