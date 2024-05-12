Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi büyük sıkıntılara neden olurken, yaşanan sorunlar 31 Mart yerel seçimlerine de yansıdı. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğine dikkat çeken kaynaklar zamların kamuoyuna yansıtılması durumunda eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebileceğini öne sürüyor. Hükümetin asgari ücrete ara zam yapılmasına sıcak baktığı ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğuna dikkat çeken kaynaklar, doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini, bu zamların Haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılması halinde eylül ayı gibi asgari ücrete ara zam yapılabileceğini öne sürüyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de olası bir zam durumunda rakamın ne olacağı yönünde. O konuda da 3 ya da 4 bin liralık bir artışın konuşulduğu ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.