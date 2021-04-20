Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı
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Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı

Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta korona virüs vakaları hızla artarken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Sinop'ta korona virüs vakaları hızla artarken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Sinop'ta hava sıcaklığının artması ile üneşi gören vatandaşlar kendini park ve bahçelere atarken polis ekipleri de denetimlerini artırdı. Ekipler kentin en işlek sokak ve parkında maske mesafe ve HES kodu denetimi yaptı.

Sinop'ta geçen hafta yüz binde 398,69 olan vaka sayısı bu hafta artış göstererek 440,73'e yükseldi. Vakalardaki bu tırmanış sonrası kentte denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri, özellikle yoğun insan trafiğinin yaşandığı cadde ve parklarda maske, sosyal mesafe ve HES kodu denetimlerini artırarak vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlemlendi.

Barış Manço Parkı'nda sosyal mesafeye uygun şekilde arkadaşlarıyla sohbet eden Osman Aşçı, "Kendimize ayrılan süre zarfında burada arkadaşlarla kurallara uygun bir şekilde sohbet ediyoruz. Polis ekipleri de denetimleri sık sık yapıyor. Polis arkadaşlar görevlerini yapıyor, Allah onlardan razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Bu illet virüsten kurtulmak için çabalıyor. Bugün kendimize ayrılan süre zarfında buralarda hava alıyoruz. Günümüzü vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz, huzurlu olmaya çalışıyoruz, mutlu olmaya çalışıyoruz. Artık bilinçli olmamız gerekiyor. Kurallara uymak bu kadar mı zor bir türlü düşüremedik şu vaka artışını. İnşallah bir an önce düşer de rahat nefes alırız" dedi. - SİNOP

Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı
Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı
Sinop'ta vakalar da denetimler de arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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