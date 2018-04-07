Batman'da seyir halindeki tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinden Batman merkeze gelmekte olan Metin Bozan yönetimindeki ponza taşı yüklü 06 SF 587 plakalı tırdan, şehir girişine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Dumanların yükseldiğini gören tır sürücüsü Bozan, aracı durdurarak önce itfaiyeye haber verdi ardından dumana müdahale etmek istedi.

Yoğun şekilde dumanın yükseldiği tır, kısa sürede alevler arasında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının tır dorsesine sıçramasını önledi.

Tır kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.