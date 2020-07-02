Seyhan'da meclis hareketli başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyhan'da meclis hareketli başladı

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları hareketli başladı.

Seyhan'da meclis hareketli başladı
02.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:50

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları hareketli başladı.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Başkan Akay, korona virüs nedeniyle yaşananlara değinerek, herkesin bundan sonra biraz daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Akay, sosyal medyada belediye aleyhinde yapılan yalan haberler yayınlandığını ileri sürerek, kurumu hakkında yalan haber üreten ve kullananları şiddetle kınadığını söyledi.

Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Av. Fadime Geçioğlu, çoklu baro yasa tasarısı hakkında konuşma yaparken MHP'li Şehmus Uçar, ülke gündemi yerine Seyhan'ın sorunlarının konuşmasının daha iyi olacağını söyledi. Geçioğlu, kendisinin hem meclis üyesi ve aynı zamanda baroya kayıtlı avukat olduğunu belirterek, ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.

AK Parti'li Yalçın Limoncu ise 27 Haziran 1998'deki Adana-Ceyhan depremini hatırlatarak, "Bizlere düşen görevler çok fazla. Seyhan'da ve tüm Adana'da betonlaşıyoruz. Buna engel olmak zorundayız" dedi.

Seyhan Belediyesinde sürekli kadro değişikliği yaşandığını söyleyen Limoncu, "16 ayda idaredeki koltuk ve köşe kapmacayı takip etmekten yorulduk. Enerjinizi lütfen içerde harcamayın, Seyhanlıya hizmete harcayın. Artık yeter, Seyhan'a zarar vermeyin. Lütfen Seyhan'a hizmet yapın" dedi.

MHP'li Şehmus Uçar da konuşmasında geçen ay mecliste kabul edilen faaliyet raporu üzerinde görüşlerini açıkladı. Belediye müdürlüklerinin bütçelerini eleştiren Uçar, "Belediyecilik vizyon işidir. Büyük projelere imza atar. Vizyonsuzlar ise günü nasıl kurtarırız derdine düşerler" dedi.

AK Parti'li Yasemin Şule Özülkü de, 20118-2019 ve 2020 dahil bu yıllarda çok ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılmadığını söyledi.

Kent Meydanı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceği yönünde görüşlerin ortaya atıldığını kaydeden Özülkü, Seyhan Belediyesi olarak bugüne kadar Kent Meydanı'na 180 milyon lira harcandığı belirterek, "Büyükşehir, bu 180 milyon lirayı Seyhan Belediyesine ödeyecek mi?" diye sordu.

Seyhan Belediyesi olarak bazı kulüplere 3 milyon liralık maddi yardımın yapılmadığını söyleyen Özülkü, bugüne kadar 14 kulübün kendilerine maddi yardım yapılmadığına dair ellerinden yazılı belge aldığını ve bu kulüplere de yardım edilmesini istedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise, yardım yapılan kulüplerinin ıban numaralarına para yatırıldığını, bunun yanında hiç yardım yapılmayan kulüplerinde bulunduğunu söyledi.

AK Parti'li Sinan Altun, belediye binası önündeki TC Seyhan Belediyesi yazısının kaldırılıp AŞ Aile Şirketi yazısının yazılmasının daha iyi olacağını ifade ederek, "Belediyede imar müdürünün Gürselpaşa'da kendi eşinin yapmış olduğu inşaatına iskan veriyor ve bunun içinde eniştesi var, görümcesi var, bu liste uzayıp gidiyor" dedi.

Başkan Akif Kemal Akay ise Altun'un sözünü keserek, bu konunun daha önce konuşulduğunu, görev değişikliği nedeniyle 2 yere imzanın atılmış olmasının defalarca dile getirildiğini, ama tekrar tekrar aynı şeyleri dile getirmenin çok da anlamlı olmadığını söyledi. Ona ait daha önce incelemelerin yapıldığını ve müfettiş raporlarının bulunduğunu belirten Akay, "Tekrar tekrar aynı şeyleri gündeme getirmenin anlamı yok, yapmayın bunu. Meclis kararı alalım, buranın adını aile şirketi koyalım, iyi olur yani. O söylediğiniz örnekle de burası aile şirketidir" diye sitemkar konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 11 maddeden oluşan Seyhan belediye Meclis gündemine ek olarak 5 madde daha eklendi. Gündemin 1. Maddesinde ise Akkapı Mahallesinde bulunan Seyhan Belediyesi'ne ait 1.213,53 metrekarelik parseldeki hissenin Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi amacında kullanmak üzere yapılan tahsis işleminin iptali oybirliği ile kabul edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü Haber
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Demet Özdemir Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Seyhan'da meclis hareketli başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:33:04. #1.15#
title