Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 521 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,20 liradan, 3 bin 434 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 455 liradan, 475 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 355 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 375 liradan, bin 678 liradan alınan Yarım Ziynet bin 688 liradan ve 839 liradan alınan Çeyrek Ziynet 844 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı