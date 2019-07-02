Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 253,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253,50 liradan, bin 669 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 690 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 631 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 651 liradan, 816 liradan alınan Yarım Ziynet 826 liradan ve 408 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA