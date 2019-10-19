Saros'un rüzgarı "sezonu uzatmaya" esiyor

19.10.2019 11:07

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, sörf sporu eğitimi ve organizasyonlarıyla yaz sezonu bitmesine rağmen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Son yıllarda doğası, kendini temizleyen denizi, uzun ve geniş kumsal şeridiyle adından söz ettiren Saros Körfezi sahilleri, spor organizasyonlarıyla da ön plana çıkıyor.

Erikli sahilinde faaliyet gösteren yelken ve su sporları kulübü eğitimleri kapsamında yerli yabancı her yaştan sörf tutkunu, körfezde buluşuyor.

"Turizm devam ediyor"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin bölge için çok önemli bir sahil şeridi olduğunu söyledi.

Körfezin deniz tatilinin yanı sıra spor organizasyonlarıyla da ön plana çıktığını belirten Helvacıoğlu, "Güneş turizminin yanında su altı ve su üstü sporlarının yapılabildiği önemli bir bölge Saros. Körfez, ortak akıl çalışmalarıyla ön plana çıkaracağımız ciddi bir potansiyel. Türkiye'de yaz sezonu, güneş turizmi bu mevsimde bitse de dalış ve sörf aktiviteleri ile turizm devam ediyor." diye konuştu.

Keşan Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün körfezde sörf eğitimine devam ettiğini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır eğitimiyle, tanıtımıyla alt yapısını oluşturduğumuz sörf turizmini uluslararası seviye çıkardık. Sörf turizminin Saros Körfezi'nde Trakya, İstanbul ve Balkanlar potansiyeli var. Yerli-yabancı çok sayıda sörfçü, körfeze sörf yapmaya ve eğitim almaya geliyor. Alaçatı'daki organizasyonlara rakip olabilecek kadar da iddialıyız. Saros Körfezi artık bu anlamda da ün salacak. Rüzgarımız, güneşimiz, kumumuz, her şeyimiz var. Rüzgar sörfü branşında da eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim, yarışma ve festival anlamında da sörf sporunu masaya yatırdık. Herkesi Saros'a bekliyoruz."

Körfezin 3 aylık yaz sezonunda çok sayıda yerli-yabancı turisti ağırladığını dile getiren Helvacıoğlu, sörf, dalış, olta balıkçılığı ve etkinliklerle Saros'ta sezonun uzadığını söyledi.

"Erikli sahili Windsurf'ün cazibe merkezi"

Keşan Belediyesi Kültür Müdürü ve aynı zamanda Keşan Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Andaç Gedik de özellikle Erikli sahilinin rüzgar sörfünün cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.

Ankara, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan eğitim için bölgeye sörf sevdalılarının geldiğini ifade eden Gedik, Saros'un rüzgar sörfü için çok ideal olduğunun altını çizdi.

Gedik, "Hedefimiz turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymak. Bu yıl da federasyondan sörf yarışı talep edeceğiz, herkesi Saros'a bekliyoruz." dedi.

Keşan Yelken ve Su Sporları Kulübü Windsurf Eğitmeni Umut Gençdoğan, Türk sörfçülerin dünyada önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Yurt dışında sporcuların sörfe erken yaşlarda başladığını anlatan Gençdoğan, "Kulübümüzde de çok sayıda küçük yaşta sporcuya eğitim veriyoruz. Türk sörfünün altyapısının daha iyi gelişmesi için, denizlerimizde daha fazla sörf organizasyonu yapılması gerekiyor. Yaz sezonu sona ermiş olsa da Saros Körfezi'nde bu anlamda eğitimlerimize devam ediyoruz. Hem bölgemizin turizmine hem de ülkemizin spor alanında başarısına katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA