Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı
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Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.

Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı
03.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:48

Zonguldak'ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Asma Mahallesi Karaelmas Küçük Sanayi Sitesindeki bir lastikçi de meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Aydın İ., isimli şahıs lastik şişirirken lastik bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle sol ayağından yaralanan Aydın İ., isimli şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi Aydın İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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