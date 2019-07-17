Samsun'dan kısa kısa

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Kurban Bayramı öncesi hayvan nakledeceklere uyarılarda bulundu.

Demir, kurbanlık hayvan nakil, alım ve satımlarında insan ve hayvan sağlığının korunması ve ülke ekonomisinin zarar görmesinin engellenmesi noktasında hayvan yetiştiricilerinin, satıcılarının ve alıcılarının tedbirli davranmaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla kurbanlık hayvan nakli yapacak besicilerin kurallara uyması gerektiğine dikkat çeken Demir, şunları dile getirdi:

"Kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgeleri olmalıdır. Sadece belgeleri tam olanların pazar girişine müsaade edilmektedir. Ayrıca hayvanların kulak küpeleri takılı, hastalıklara karşı koruyucu aşılarının yapılmış olması gereklidir. Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi, hayvanların bakımından sorumlu kişinin de bakıcı yeterlilik belgesi yanında bulunmalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecek. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Kavak Kaymakamı Şenay'a ziyaret

AK Parti 22. Dönem Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Kurt ziyaretinde, görevine yeni başlayan Şenay'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kurt, İşsizlik nedeniyle göç veren Kavak ilçesinin Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan fabrikalar sayesinde göç alacağını söyledi.

Şenay, Kurt'a teşekkür ederek, Samsun'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kavak ilçesinin Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kara yolu ve demir yolu güzergahında bulunması nedeniyle sanayi ve ekonomik yönden kalkınmaya müsait olduğunu belirtti.

Kaymakam Şenay, Kavak'taki görevi süresince ilçesinin geleceği yönünde tüm imkanlarını kullanarak çalışacağını kaydetti.

Engellilere yönelik Kur'an kursu

Havza Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından engellilere yönelik Kur'an kursu açıldı.

Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki kursu Kaymakam Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ramazan Kaya'dan merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaya, merkezde engellilere yönelik iki ayrı kursta 31 kursiyerin eğitim aldığını belirterek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliği ile engellilerimize yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl yaz tatili boyunca sürecek olan engellilere yönelik Elif Ba ve temel dini bilgiler ilk kez açtık." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kursların ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandırmak, onları hayata bağlamak. Merkezimiz de engelli kardeşlerimizin engel durumu ve isteklerine yönelik kurs faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm engelli kardeşlerimizi ve ailelerini merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Metin Yılmaz ise devletin her türlü imkanları ile engellilerin yanında olduğunu belirterek, "Havza Kaymakamlığı olarak engelli kardeşlerimizin hayata tutunması ve sosyalleşmesi için her türlü desteği vermekteyiz ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA