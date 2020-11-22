Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

22.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:04
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen M.Z. ve Ü.Z'nin üst aramasında 1,12 gram esrar buldu.

Şüphelilerin ikametgahlarında da arama yapan ekipler, 3 paket halinde 28,39 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

M.Z. ve Ü.Z. "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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