Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

08.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:08
Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, Sondaj Mahallesi'nde belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.

İkamette arama yapan ekipler, 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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