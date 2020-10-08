Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
08.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:08
Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, Sondaj Mahallesi'nde belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.
İkamette arama yapan ekipler, 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi F.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek