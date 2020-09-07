Samsun'da adam öldürme suçundan aranan kişi yakaladı Samsun'da adam öldürme suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakaladı.

Samsun'da adam öldürme suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanması ile meydana gelen adli olayların çözümlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda hakkında kasten adam öldürme ile trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından aranan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişiyi yakaladı.

Öte yandan Çarşamba ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından aranan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: AA