Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden S.H. idaresindeki 54 BB 481 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kömürlük Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kamyonda hasar meydana geldi.

Kocaali Anadolu Lisesine atık malzemelerden kütüphane

Kocaali Anadolu Lisesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleriyle hayat bulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, proje kapsamında okulların kütüphaneye kavuştuğunu belirtti.

Atık malzemelerden kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Savaşçı, sergisini gezdiği öğrenciler ile öğretmenlere kitap hediye etti.

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI
AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

title