Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak
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Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak

04.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:03
Sakarya'da Kovid-19'a karşı ek tedbirler alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, salgınla mücadele ek tedbirler alınacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, salgınla mücadele ek tedbirler alınacak.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, kentin tüm yöneticilerinin bir araya geldiği "Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaldırım, yeni normalleşme döneminde tüm kesimlerin sürece dahil edildiğini anımsattı.

Salgınla mücadelede uygulanacak ek tedbirlerin ele alındığını aktaran Kaldırım, bugünden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da denetim seferberliği başlatıldığını kaydetti.

Kaldırım, denetimlerin yalnızca polis ve jandarmaya bırakılmayıp belediye zabıta personeli ile diğer kurumlardaki ekiplerin de sürece dahil edileceğini ve meslek odalarından da bu konuda istifade edileceğini belirterek bunun da kentteki denetimlere ve salgınla mücadele anlamında kendilerine güç katacağını ifade etti.

Kural ihlallerini tespitte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da istifade edeceklerini aktaran Kaldırım, salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için de özellikle bilinçlendirme faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüteceklerini vurguladı.

Sakarya'daki mevcut durumu toplumun her kesiminin desteği ve katkısıyla olumlu seviyelere getirebileceklerine işaret eden Kaldırım, hayatın her alanında normalleşmeye geçiş için tüm kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlardan hastalık bulaştırmanın, ciddi bir dini sorumluluk ve kul hakkına girmek olduğunu da düşünerek şehirdeki salgının en hızlı yayılma nedeni olan ev ziyaretlerini sonlandırmalarını isteyen Vali Kaldırım, özellikle cenazeler sonrası taziye, okuma, mevlit gibi bir araya gelmelerin yapılmasının yasak olduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün son durum hakkında brifing sunduğu toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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