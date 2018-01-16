Şahinbey'den Hayvan Yetiştiricilerine 3 Bin 500 Ton Yem Desteği

Gaziantep'te çiftçilere daha önce 2 bin ton buğday ve 2 bin ton gübre desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, bu seferde 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıttı.

Deniz Uzay Çatılı Pazar yerinde düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Bakanlarının, Milletvekillerinin ve Belediye Başkanlarının birlik beraberlik içerisinde şehir için çalıştığına dikkati çekerek, "Belediyeciliğe 2004 yılında başladım ve 2014 yılında bıraktım. Bizim zamanımızda genelde belediyeler kaldırımlar, yollar ve peyzajlarla uğraşıyordu. Şimdi Gaziantep'e bakıyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Şahinbey Belediyemiz projeleriyle çiftçilerimize önemli destekler veriyor. Belediyeler projeleriyle şehrin fiziksel güzelliklerini bitirmiş, insanı nasıl refah içerisinde tutup, gelir seviyesini nasıl artırabiliriz diye çalışıp bunun mücadelesini veriyorlar. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

"Çiftçilerimize desteğimiz devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere önümüzdeki günlerde zeytin fidanı dağıtımı da yapacakları müjdesini vererek, "Hükumetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda olduğu gibi çiftçilerimize de çok büyük destekler veriyor. Hükumetimizin çıkardığı kanunla belediyelerimizin de çiftçilerimize destek verme yönünde yolu açılmış oldu. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin birkaç yıldan bu yana çiftçilerimize destek oluyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey İlçesindeki çiftçilerimize destek vermek adına 2 bin ton buğday tohumu ve 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi de hayvan yetiştiricilerimize 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun 2 bin 900 kilosu büyükbaş hayvanlar için 600 tonunu da küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize dağıtacağız. Buradaki amacımız küçük işletmelere sahip olan üreticilerimizi desteklemek. Hayvan üreticilerimize yapacağımız dağıtım kişi başına en fazla 2 ton ve en az 750 kilo olmak üzere sınırladık. Desteğimiz sadece bunlarla kalmayacak. Bu bölge zeytine çok uygun. Önümüzdeki ayın sonunda 500 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapacağız. Fidan dağıtımımızın yüzde 50'sini biz yüzde 50'sini çiftçimiz karşılayacak. Ancak vatandaşlarımızın da her evin bahçesine bir zeytin fidanı dikmesini istiyoruz. Bu nedenle belirli sayıda bütün vatandaşlarımıza ücretsiz zeytin fidanı dağıtacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP