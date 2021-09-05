SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
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SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki pazaryerinde bulunan 9 baraka elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki pazaryerinde bulunan 9 baraka elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Yalı Caddesi sonunda bulunan pazaryerinde meydana geldi. Pazaryerinde bulunan bir barakada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan diğer barakalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar hortum ve kovalarla yangına müdahale etti. İşyeri sahipleri ise yanmaması için mallarını dışarı taşıdı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 9 baraka kullanılmaz hale geldi. Bazı işyeri sahipleri sahilde itfaiye bulunmamasına tepki gösterdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, yangından zarar gören esnafla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Helvacıoğlu, "Edirne milletvekilimiz Fatma Aksal'la birlikte Erikli'de pazaryerimizde elektrik kontağından çıkan yangın alanındayız. Yaralarımız en kısa sürede sarılacak pazaryerimiz yine Erikli'nin en güzel yeri olacak. Keşan Belediyesi olarak gereken ne ise yapacağız söz veriyoruz" dedi.

SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI
SAHİLDEKİ PAZARYERİNDE 9 BARAKA YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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