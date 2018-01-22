Sahil Güvenlikte Görevli Astsubaya Fetö Gözaltısı
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Sahil Güvenlikte Görevli Astsubaya Fetö Gözaltısı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Sahil Güvenlikte Görevli Astsubaya Fetö Gözaltısı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay K.S. (30) Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alınan K.S., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. K.S.'nin Ordu polisine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

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