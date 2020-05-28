Sağanağa kucağındaki köpeğiyle yakalandı
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Sağanağa kucağındaki köpeğiyle yakalandı

Sağanağa kucağındaki köpeğiyle yakalandı Şemsiye ile çay servisi yapmaya devam etti Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

28.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:22

Sağanağa kucağındaki köpeğiyle yakalandı

Şemsiye ile çay servisi yapmaya devam etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğünün verilerine göre bölge genelinde akşam saatlerine kadar ağırlıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgi üzerine Tekirdağ'da öğle saatlerinde havanın tamamen kapanmasıyla yağış bir anda kendini gösterdi.

Köpeğini kucağına alıp eve koştu

Süleymanpaşa İlçesinde gök gürültüleri eşliğinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağışta sokaklarda bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta hayvanını gezdiren bir vatandaş, yağışın bastırması ile köpeğini kucağına alıp eve koşarken, bazı vatandaşlarda duvar diplerinde ve tente altında yağışın geçmesini bekledi. Yağış sırasında bir vatandaşında şemsiye altında çay servisi yaptığı gözlendi.

Sağanağa kucağındaki köpeğiyle yakalandı

Kaynak: İHA

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