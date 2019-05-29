Rus ve Suriye jetleri İdlib'de sağlık merkezlerini bombalıyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Rusya ve İran destekli Suriye savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları aralıksız devam ediyor.

İdlib kent sakinleri, Rus ve Suriye jetlerinin doğrudan sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle