Rus ve Suriye jetleri İdlib'de sağlık merkezlerini bombalıyor
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed yönetimi ve Rusya'nın İdlib'de son bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını duyurdu
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Rusya ve İran destekli Suriye savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları aralıksız devam ediyor.
İdlib kent sakinleri, Rus ve Suriye jetlerinin doğrudan sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com