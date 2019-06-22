Putin: "İngiltere'de kim seçilirse seçilsin çalışmaya hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'deki seçimlere dair mesajında seçimin galibi kim olursa olsun Rusya'nın çalışabileceğini söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinin aksamasıyla birlikte eleştirilerin hedefi haline gelen İngiltere Başbakanı Theresa May görevinden istifa etmişti. İngiltere'de Temmuz ayında yeni başbakanın belirlenme sürecinin tamamlanması beklenirken Rusya Devlet Başkanı, İngiltere'deki Muhafazakar Parti'nin yeni başbakan belirleme sürecinde önemli bir açıklama yaptı.

Rusya devlet kanalına röportaj veren Vladimir Putin, İngiltere'deki seçimlere dair yaptığı açıklamada, "İngiltere'de seçim sonuçlarına saygı göstereceğiz. Biz, bizimle çalışmak isteyen herkesle çalışmak istiyoruz. İngiliz iş insanları Rusya pazarındaki yatırımlarını genişletmek istiyor. Umarım İngiltere'de seçilecek kişi buna göre hareket eder" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA