AK Parti'nin Vesayetle Mücadelesi ve Gazze'deki Soykırıma Tepki

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı MYK Üyesi Belgin Uygur, Ak Parti'nin ilk kurulduğu andan itibaren en büyük mücadelesinin vesayetle olduğunu belirterek, "En büyük mücadelemiz terörle olan mücadeleydi, en büyük mücadelemiz milletimizin refah düzeyini yükseltmekti" dedi.

Ak Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı MYK Üyesi Belgin Uygur, "Dün Diyarbakır'daydık. Narin kızımızın mezarını ziyaret ettik. Narin, artık hepimizin, bütün milletin evladıdır. Hepimizin kalbini ve gönlünü yaktı. Narin kızımız, kaybolduğu ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla, bütün kurum ve kuruluşlarıyla seferber oldu. Ne yazık ki Narin kızımızın cansız bedenine ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızda ilk andan itibaren konunun bizzat takipçisi oldu. Adaletin tecelli etmesi noktasında, Narin kızımıza bunları yapanların adalet önünde en ağır cezayı almaları noktasında devletimiz bütün imkanlarıyla çalışmaktadır. İnşallah adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" dedi.

"AK Parti'nin kurulduğundan bu yana asıl mücadelesi vesayetle olmuştur"

Türkiye'deki darbelere değinen Uygur, "Her 10 yılda bir baktığınız zaman milletin iradesinin askıya alınarak vesayete teslim edildiği anlara bu Türkiye şahitlik etti. 12 Eylül darbesinin üzerinden de 44 yıl geçti. Ama 15 Temmuz'da bu millet, Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla bir destan yazdı. Darbelere geçit vermeyeceğini, demokrasisine ve iradesine güçlü bir şekilde sahip çıkacağını Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde gösterdi. AK Parti ilk kurulduğu andan itibaren en büyük mücadelemiz bizim vesayetle olan mücadelemizdir. En büyük mücadelemiz terörle olan mücadeleydi, en büyük mücadelemiz milletimizin refah düzeyini yükseltmekti, 23 yıl boyunca partimiz kurulduğu andan itibaren iktidarda olduğumuz 23 yıl boyunca milletimize hizmet etmeye, iş üretmeye, milletimizle hemhal olmaya devam etmekteyiz. Tabii bu süreç dikensiz bir gül bahçesi değildi. Partimize açılan kapatma davası, 367 garabeti, e-muhtıra, 17-25 Aralık ve gezi olaylarıyla milletin iradesine ket (engelleme) vurulmaya çalışılan her bir şer odaklarının her bir gayretlerine karşı bizim milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik ayakta durdu, dimdik bir şekilde iradesine sahip çıktı. En sonunda 15 Temmuz gecesinde o işgal ve darbe teşebbüsüne geçit vermedi" diye konuştu.

"Milletimizle birlikte olmaya, milletimizle hemhal olmaya, milletimize hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz"

Kongre sürecine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Uygur, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta milletimiz güçlü iradesiyle Cumhurbaşkanımızı güçlü bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı olarak, Cumhur İttifakını da inşallah bu ülkeyi idare etme noktasında yetkilendirdi. Bizler bütün gücümüzle önümüzdeki kongre sürecinde inşallah en iyi şekilde değerlendirerek, güçlenerek, yenilenerek, eski arkadaşlarımızın tecrübelerine, yeni arkadaşlarımızın heyecanıyla yine milletimizle birlikte olmaya, milletimizle hemhal olmaya eser ve iş üretmeye, milletimize hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Milletimizin güçlü desteğiyle 2028 ve 2029'unda kapılarını ardına kadar açacağız"

İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete dikkat çeken Uygur, "Gazze meselesinde de ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bütün platformlarda buradaki vahşetin ve soykırımın hem bütün dünyaya duyurulması noktasında hem de biran önce o vahşete, o soykırıma, o katil terör devleti İsrail'in bebek, kadın ve sivil demeden öldürmüş olduğu bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği o vahşete 'dur' deme noktasında bütün dünyayı bu noktada bir tavır göstermeye gayret etme noktasında, uluslararası ceza mahkemesine bütün hukuki yolları çalıştırma noktasında bütün gücümüzle ve bütün gayretimizle devam ediyoruz. İlk andan itibaren nasıl dünyanın dört bir tarafındaki masum coğrafyalara umut olduysak, nasıl masum coğrafyaların duası olduysak, nasıl ümmetin duası olduysak inşallah bundan sonrada dünyanın neresinde bir zulüm var ise, dünyanın neresinde zulme uğrayan bir kardeşimiz var ise zulme 'dur' demeye, zalimin karşısında dimdik bir şekilde durmaya, zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olmaya inşallah bundan sonrada devam edeceğiz. Türkiye, uluslararası arenada oyun kuran bir ülke. Uluslararası arenada hem sahada hem masada güçlü olan bir ülke. Kendimizi çek ederek, eksikliklerimizi tamamlayarak, daha güçlü bir şekilde, ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla, her daim milletimizin yanında olarak, her daim milletimizle hemhal olarak milletimizin güçlü desteğiyle inşallah 2028 ve 2029'unda kapılarının ardına kadar açacağız ve Türkiye yüzyılını o köşe taşlarını hep birlikte milletimizin vermiş olduğu destekle hep birlikte döşeyeceğiz" ifadelerini kullandı

"Nerede bir vatandaşımızın müşkülü var ise hep vatandaşımızın ve milletimizin yanında olduk"

Nerede bir afet var ise Türkiye'nin güçlü bir şekilde orada olduğunu söyleyen Uygur, şöyle konuştu: Türkiye'nin birçok noktasında doğal afetler oldu. Selleri, yangınları yaşadık. 11 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği o büyük depremi yaşadık. Bizler, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rabbimden rahmet diliyoruz. Geride kalanları ayağa kaldırma noktasında, yıkılan evlerimizi tekrar yapma noktasında, Kastamonu'muzda da maalesef sel afeti yaşadık. Devletimizin ve kurumlarımızın gücünü Kastamonu'da da gördük, ilk andan itibaren bütün bakanlarımız, devletimizin bütün imkanları buradaydı. Kastamonu'da değil sadece, nerede bir afet var ise nerede bir vatandaşımızın müşkülü var ise hepimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve bizler teşkilatlar olarak hep vatandaşımızın yanındaydık, milletimizin yanındaydık. Bundan sonrada Allah'ın izniyle hep böyle olmaya devam edeceğiz. Hem Kastamonu'muza, hem Türkiye'mizin dört bir köşesine, 81 ilimize, her bir vatandaşımıza, 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmet etmeye, onların yolunda olmaya, onlarla hemhal olmaya devam edeceğiz inşallah. Biz, güçlü ve büyük Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla milletimizin desteğiyle yol yürümeye devam edeceğiz inşallah"

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti MYK Üyesi Hülya Terzioğlu ile çeşitli illerden gelen AK Parti 20 milletvekili ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından Kastamonu'nun merkez ve 19 ilçesine görevlendirilen milletvekilleri, beraberinde partililerle birlikte ilçelere hareket ederek ziyaretlerde bulunacak. - KASTAMONU