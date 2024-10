Ürdün Dışişleri Bakanı, Lübnan'a 13 Ton Yardım Gönderdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, gıda malzemesi ile ilaç ve tıbbi ekipmanları içeren 13 tonluk yardımla birlikte İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'a gelerek Başbakan Necib Mikati ile görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'a ulaştı. Safadi "Dayanışma ziyareti" çerçevesinde, gıda malzemesi ile ilaç ve tıbbi ekipmanları içeren 13 ton yardım malzemesini taşıyan uçakla başkent Beyrut'a indi. Safadi, temaslarına Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşerek başladı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Safadi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşa tepki göstererek, bunun Orta Doğu'yu "geniş çaplı bir bölgesel savaşın uçurumuna" ittiğini söyledi. Safadi, "Bölgeyi tehdit eden bir felaket ve tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail bu saldırganlığın, bölgedeki tırmanışın ve bölgenin karşı karşıya kalacağı her türlü yeni tırmanışın sorumluluğunu taşımaktadır" dedi.

Lübnan hükümetinin yeni bir cumhurbaşkanı seçme girişimini desteklediklerini belirten Safadi, "İsrail'in 2006'da Hizbullah'la yaptığı son savaşı sona erdiren ve güney Lübnan'ı sadece Lübnan ordusu ve BM barış güçlerinin kontrolü altında tutacak olan BM Güvenlik Konseyi kararını uygulama taahhüdünü destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimse için bir savaş alanı olmayacağız"

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da 3 haftalık ateşkes girişimini desteklediklerini aktaran Safadi, İsrail'in ve İran'ın Ürdün'ün hava sahasını çatışmalarında kullanmasını reddettiğini vurguladı. Safadi, "Kimse için bir savaş alanı olmayacağız. Bu mesajı İran'a ve İsrail'e de açıkça ilettik" ifadelerini kullandı.

Safadi, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi

Safadi, Beyrut temasları çerçevesinde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'a, güvenliğine ve istikrarına mutlak desteğin teyit edildiği, Lübnan'ın egemenliğini hedef alan İsrail saldırganlığının kınandığı, saldırıları durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının ele alındığı aktarıldı. Toplantıda ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının sonuçlarıyla yüzleşmek için Ürdün Krallığının gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Safadi, Lübnan Genelkurmay Başkanı Aoun ile görüştü

Safadi ayrıca Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile görüşerek, Lübnan'ın insani ihtiyaçlarını ve Lübnan'a acil ve yeterli insani yardım ulaştırılması ihtiyacını değerlendirdi. - BEYRUT