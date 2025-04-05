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Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi

Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren
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TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca emekli ve çalışanın maaşı enflasyon karşısında erimeye devam ederken temmuz ayında asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada "Gerekli değerlendirmeleri yaparız" demiş ve ara zam için açık kapı bırakmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon verileri sonrası asgari ücret 22 bin 104 liradan 19 bin 889 liraya kadar eridi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerek emeklinin gerekse çalışanın maaşının enflasyon karşısında ermesi, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" demişti.

"TEMMUZA GELİNDİĞİNDE CİDDİ ERİME OLACAK"

SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise katıldığı programda asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek "Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatları da inanılmaz bir yükselişte" ifadelerine yer verdi.

2025 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.

Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:

  • Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş
  • Brüt ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş
  • Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSekko FX:

Sayın Tayyip bey , ülkeyi soktugun durum çok kötü. Acilen sen ve takımının ülkenin yönetiminden seçimle ayrılması , 23 yılın hesabınıda türk adaleti önünde vermeniz gerekmekte.

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Haber Yorumlarımehmet:

elektrik zammının gaz alma haberleri. me me

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Haber YorumlarıALİ BEY:

TAMAM HABER ÇIKTI BİKERE HALK DÜŞMANI FIRSATÇILAR HEMEN İŞBAŞI YAPAR.

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Haber YorumlarıÖmer:

OYLAR AKP'YE, YAPARSA REİS YAPAR.

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

p kadar apartli haberler sanki.buyuk bir zam vereceklermiş gibi,,hep ayni

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıU mcn:

Asgari ücrete zam gelmesin. Ama tükettiğimiz gıda vesaire onlara da zam gelmesin bizi bitiren herşeye gelen zam asgariye gelen zam değil

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

AKP ÜCRETLER KONUSUNDA SINIFTA KALDI.NE KARİYER NE EĞİTİM HER ŞEY DARMADAĞIN.REİS HİÇ MERAK ETTİMİ ACABA HANGİ GÖREVLİ HANGİ MAAŞ ALIYOR.MEMUR EMEKLİSİ VE TEKNİK ELAMAN VE 1.4 KADEMESİNDEN EMEKLİ OLDUK.ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI MAAŞIMIZ VARDI.TIRPANLANARAK ASGARİ ÜCRETLİ KADAR MAAŞ ALIYORU.EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR.EĞİTİMİ OLMAYAN İŞÇİ VE MEMUR EMEKLİSİ OLMAYANLAR MEMUR EMEKLİSİNİ ÜSTÜND MAAŞ ALAN VAR.TAM BİŞR ÇORBA.3600 EK GÖSTERGE VAAD EDİLDİ 2 YILDIR SES YOK

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

2025 OCAKTA VERİLEN YÜZDE 11 LİK ARTIŞ PİYASA TARAFINDAN YÜZDE 50 OLARAK GERİ ALINDI.AKP BU KONUDA BİTİK.

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Haber YorumlarıCan:

Asgariye zam yapılıyor , esnaf , market zamdan fazla yapıyor , elektriği ye petrole , suya zam yapılıyor maaş zamlarından fazla . Olay durmuyor . Garip bir hal aldı. Şimdi dolar arttı herşey daha fazla arttı . Bu işin içinden nasıl çıkılacak .

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Haber YorumlarıÖzgür Mustafa KIRMACI:

Asgari ücrete zam yapmak yerine, şu serbest (saldım çayıra, Mevlam kayıra) piyayasa ekonomi sistemini biraz kısıtlasanız diyorum.

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