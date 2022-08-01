Trabzon politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. - Haberler

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Trabzon politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Trabzon politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Trabzon politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Politika Haberler

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