Trabzon politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.
Trabzon politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika