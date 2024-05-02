AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olayları kınadı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin, "Marjinal terör örgütlerinin aynı zamanda bir emekçi olan polislerimize yönelik yapmış olduğu saldırıları kınıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, 7 Ekim'den itibaren İsrail soykırımının Filistin'de sürdüğünü belirterek, "Netanyahu hükümeti masum insanları öldürmeye devam etmektedir. Üzerinden ne kadar geçerse geçsin Gazze'yi, Kudüs'ü unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlarla ilgili vicdan sahiplerinin tüm dünyada ayağa kalktığını dile getiren Gül, İsrail zulmüne karşı ayağa kalkan birçok ülkenin üniversitelerindeki akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Barışçıl gösterilere karşı yapılan uygulamaları şiddetle kınayan Gül, "Filistin'in yanında yer alınca insan hakkı gündeme gelmiyor, gözaltılar geliyor. İsrail lehine bir şey söylerseniz 'insan hakkı', Filistin'in, mazlumların lehine bir şey söylerseniz 'gözaltı' uygulaması, demokrasiyle bağdaşmamaktadır. İnanıyoruz ki Gazze'deki abluka da sona erecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayarak, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle hayat pahalılığının sona ermesi, fahiş fiyatlar gibi toplumun tüm kesimlerini etkileyen sorunların farkındayız. Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarını yoğunlukla sürdürmektedir. Rasyonel politikalarla, vatandaşımızın meselelerini gündeme alan çalışmalarla 4 yıllık süre içerisinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki günlerde fahiş fiyatların denetimine ilişkin yine milletimizin hayrına yasa düzenlemelerini Gazi Meclisimizin gündemine sunacağız.

Bir bayram üzerinden, işçilerimizin en önemli günü üzerinden bir gerilim hattı çıkarmaya yönelik çalışmalar asla kabul edilemez. Dün marjinal terör örgütlerinin aynı zamanda bir emekçi olan polislerimize yönelik yapmış olduğu saldırıları kınıyoruz. Hepimizin huzuru ve güvenliği için gayret eden polislerimize selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz."

"Böyle bir hak talebini kabul etmiyoruz"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bayramların kucaklaşmaya vesile olması temennisinde bulunan Şahin, "Maalesef bayramda dahi ayrışmayı becerebilen bir toplum haline geldik. Taksim'de 1 Mayıs yasağını kabul etmiyoruz. İktidarın gerekli önlemleri alarak 1 Mayıs için sembolik önemi olan Taksim'de bu kutlamalara müsaade etmesi gerekirdi." dedi.

Şahin, 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Hiçbir hak ve özgürlük talebi hiç kimseye şiddete başvurma hakkını vermez. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının, siyaset kurumunun daha temkinli hareket etmesi gerekir. İstanbul'da polise karşı yaşanan olayları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Asla böyle bir hak talebini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatla ilgili çalışmasının aceleye getirilmemesi gerektiğini belirten Şahin, milli eğitim şurasının toplanması için çağrıda bulundu.

Şahin, yeni anayasa çalışmalarını da önemsediklerini dile getirerek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u yapıcı tarzından dolayı tebrik etti.

Yeni anayasa çalışmasında olumlu bir iklime ihtiyaç olduğunu ifade eden Şahin, "Meclis Başkanımızın ziyaretleri önemli. Herkesten görüş alacak bir sürecin işletilmesi gerekir. Bir sorumluluğun da Sayın Cumhurbaşkanımıza düştüğünün altını çizmek istiyorum. Sayın Özgür Özel ile görüşmesi toplumda olumlu bir havaya neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde bütün liderleri etrafında toplayabileceği görüntüleri vermesi gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Parti adına söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi.

Türkoğlu, "Öyle bir Milli Eğitim Bakanlığımız ve öyle icraatları var ki öğrenciler, öğretmenler ve veliler şikayetçi. Hiçbir sorunu çözemeyen ve özellikle Cumhuriyet'in bize vermiş olduğu en kıymetli şey olan fırsat eşitliğinin yerle bir olduğu bir Milli Eğitim Bakanlığımız var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığında 68 bin öğretmen açığı olduğunu dile getiren Türkoğlu, mülakatın kaldırılarak 100 bin öğretmen atamasının bir an önce açıklanmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, pomza madeninin dünya rezervinin yüzde 50'sine yakınının Türkiye'de olduğuna işaret ederek, "Bitlis ve Nevşehir havzasında yoğun olarak bulunan, inşaattan kozmetiğe, savunma sanayisinden tarıma çok geniş bir kullanım alanına sahip pomza madenimiz, ülke ekonomisine yılda 15 milyar liranın üzerinde bir katkı sunmaktadır. Türkiye çapında 15 binden fazla kişiyi istihdam sağlamaktadır." diye konuştu.

"İktidarımızda Taksim 1 Mayıs'ta işçilerin olacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün emek ve dayanışma ruhunu sürdürmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşçinin, emeğin ve alın terinin mücadele edilmesi gereken bir kavram olduğunu zanneden AK Parti ve onun İçişleri Bakanı, Taksim Meydanı'nı polis ablukasına aldırarak tarihe kara bir leke daha bırakmıştır. 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Çünkü AK Parti iktidarı alanlardan korkuyor. Emeğin, işçinin örgütlü mücadelesinden korkuyor. Özellikle Gezi Olayları'ndan sonra iktidarının sarsılmasından korkuyor. Korktukça da baskıyı ve şiddeti artıran bir yönetim anlayışına savruluyor. Anayasa Mahkemesinin açık hükmüne karşı ve özellikle Taksim Meydanı'nın daha önce defalarca kullandırılmış olmasına ve kimsenin burnunun kanamamış olmasına karşın kamu düzenliği ve gerekçesiyle Taksim Meydanı'nın işçilere, emeğe kapatılmasını kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bizim iktidarımızda Taksim 1 Mayıs'ta işçilerin olacaktır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için birçok merkezde milyonlarca işçi ve emekçinin sokaklara çıktığını aktardı.

Birçok yerde kutlamaların sorunsuz yapıldığını söyleyen Koçyiğit, "Bir yer hariç. O da tabii ki İstanbul. İstanbul'da iktidarın ve özellikle İçişleri Bakanlığının inadı nedeniyle ciddi olaylar çıktı. 200'e yakın insan polis şiddetiyle darbedilerek gözaltına alındı. Tam bir polis devletini anımsatacak görüntüler oldu. Bir bayram kutlamasının önüne polis barikatları kuruldu. Anayasa Mahkemesi kararları da her zamanki gibi dikkate alınmadı." ifadelerini kullandı.