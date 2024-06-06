İsrail, Gazze'de okulu vurdu! Gazze'de kaç kişi öldü?

İsrail, Birleşmiş Milletler'e ait Mülteci kampını vurdu. Okula sığınan yüzlerce kişinin üzerine bombalar yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'in okulu neden bombaladığı ve Gazze'de kaç kişinin öldüğü araştırılıyor.

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu ölen 39 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı ve onlarca yaralının getirildiği ifade edildi. Öte yandan hastanenin kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı.

GAZZE'DE NE OLDU?

Hükümetin yaptığı açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi ve Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması kınandı. Tüm dünyaya da bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu. Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.