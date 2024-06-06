Benzine ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam gelmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 19 kuruştan, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruştan satılacak.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN DİYATLARI

Geçtiğimiz günlerde LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam gelmesinin ardından 3 büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 41.44 TL

Motorin litre fiyatı: 40.44 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 41.33 TL

Motorin litre fiyatı: 40.35 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 42.41 TL

Motorin litre fiyatı: 41.42 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 41.76 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'deki satış fiyatının hesaplanmasında şu yöntem izleniyor: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.