Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin ve motorin ne kadar? #128663

Geçtiğimiz günlerde LPG'de 1 lira 8 kuruş indirim ve motorinde 12 kuruş zam yapılmasının ardından, akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, yarın geceden itibaren benzin ve motorine indirim gelecek. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Peki, Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin ve motorin ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 41.44 TL

Motorin litre fiyatı: 40.44 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 41.33 TL

Motorin litre fiyatı: 40.35 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 42.41 TL

Motorin litre fiyatı: 41.42 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 41.76 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'deki satış fiyatının hesaplanmasında şu yöntem izleniyor: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.