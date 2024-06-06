Heung-Min Son, 8 Temmuz 1992'de Güney Kore'nin Chuncheon kentinde doğmuş olan profesyonel bir futbolcudur. Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'da forma giymektedir. Sağ kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Son'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. HEUNG MİN SON KİMDİR? Heung Min-Son kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Heung Min-Son Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte ayrıntılar...

HEUNG MİN SON KİMDİR?

Son Heung-Min, 8 Temmuz 1992'de Chuncheon'da doğmuş Güney Koreli bir futbolcudur. Premier League takımlarından Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.

16 yaşında, Son Heung-Min, Hamburg takımı altyapısına katıldı. 18 yaşında ise bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak sezon öncesi dönemde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar formasından uzak kaldı. Ancak dönüş maçında, 30 Ekim 2010 tarihinde 1. FC Köln takımına karşı attığı golle, Bundesliga'da gol atan en genç Hamburger SV'li oyuncu unvanını 39 yıldır elinde bulunduran Manfred Kaltz'dan devralmıştır.

Heung Min-Son'un milli takım kariyeri, milli formayla ilk golünü 18 Ocak 2011 tarihinde 2011 Asya Kupası'nda Hindistan'a karşı atmış olmasıyla dikkat çeker.

Güney Kore milli takımı, Son Heung-Min ile birlikte 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2019 AFC Asya Kupası'nda mücadele etti.

HEUNG MİN SON FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, alınacaklar listesinin başında İngiltre Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung Min-Son'u yazdı. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Son, kulübünden gelen sözleşme yenileme tekliflerini geri çevirdi.