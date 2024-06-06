Mardin Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Mardin'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?
Mardin kurban pazarları nereye kurulacak? 2024 Mardin kurban kesim yerleri ve satış yerleri hangi ilçede olacağı araştırılıyor. Mardin kurban satışı nerede, hangi ilçede ve kesim yerlerine nasıl gidilir merak ediliyor. Mardin'de hayvan pazarı ve kesim yerleri nerede olduğu gündeme geliyor. Peki, Mardin'de kurban yerleri (pazarı) nerede?
2024 Mardin kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Mardin Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Mardin'de kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mardin'de kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Mardin Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Mardin'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…
MARDİN KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?
Mardin'da kurban satış yerleri açıklandı. Mardin Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.
Mardin Merkez Satış Yerleri:
- Ravza Salı Pazarı Karşısı
- Hava Radar Karşısı
- Yeniyol Büyük Mardin Otel Yanı
- Saruhan Camii Arkası
- Artuklu Mezbahane Bahçesi
- Derik Mezabahane Bahçesi
- Nusaybin Eski Hayvan Pazarı civarı
- Ömerli Mezbahane civarı
MARDİN'DE KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?
Bu yıl Mardin'de kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Mardin Müftülüğü tarafından yayınlandı.
Kesim Yerleri:
- Artuklu Mezbahanesi
- Derik Mezbahanesi
- Nusaybin Mezbahanesi
- Ömerli Mezbahanesi