Mardin Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Mardin'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

2024 Mardin kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Mardin Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Mardin'de kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mardin'de kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Mardin Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Mardin'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

MARDİN KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Mardin'da kurban satış yerleri açıklandı. Mardin Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.

Mardin Merkez Satış Yerleri:

Ravza Salı Pazarı Karşısı

Hava Radar Karşısı

Yeniyol Büyük Mardin Otel Yanı

Saruhan Camii Arkası

Artuklu Mezbahane Bahçesi

Derik Mezabahane Bahçesi

Nusaybin Eski Hayvan Pazarı civarı

Ömerli Mezbahane civarı

MARDİN'DE KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Mardin'de kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Mardin Müftülüğü tarafından yayınlandı.

Kesim Yerleri: