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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nün BM tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' olarak kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Yüksel, kararın Bosnalı Müslümanların yaşadığı acıları anma ve soykırımcı zihniyetleri lanetleme anlamı taşıdığını belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin karar tasarısını kabul etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin tarihte yaşadıkları en büyük acılardan biri olan, 8 bin 372 Müslüman'ın şehit edildiği Srebrenitsa katliamının her yıl anılacak olması, bu eylemi gerçekleştiren devlet ve zihniyetlerin de tarihte soykırımcı olarak anılarak lanetleneceği anlamını taşımaktadır. Aliya İzzetbegoviç'in ifade ettiği üzere; 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Türkiye Cumhuriyeti olarak, insan haklarını esas alan her türlü faaliyeti destekliyor; insanlık vicdanında mahkum olan zihniyetlerle mücadelemizi her alanda sürdüreceğimizi dile getiriyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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