Ak Parti Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı Milletvekili Adem Çalkın'ın katılımıyla yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bölge Koordinatörü Burhan Çakır başkanlık yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı slayt gösterisi ile devam etti. Toplantıda partililere seslenen AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, birlik beraberlik mesajı vererek 15 Temmuz vurgusu yaptı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıldönümünde birlik beraberlik mesajı verdi.

Çalkın, "15 Temmuz Kars'ta farklı yaşandı, Kars sokak ve caddeleri, partimizin ve eski Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki cadde bu tarihi güne şahitlik etti. Orada kocaman yürekli Gazi Kars'ımızın, Harakani Hazretlerinin torunları bu hain darbe girişimini birlik ve beraberlik içerisinde püskürttüler. Gazi Karslılar nasıl ki Ruslara karşı güçlü bir savunma yaparak o gün Gaziliği ne kadar hak ettilerse, yine 15 Temmuz 2016 aynı şekilde Gaziliği yine hak etti. 15 Temmuz dahil olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" dedi.

Milletvekili Adem Çalkın, "AK Parti İnsan odaklı çalışır, onu hayatın merkezine koyar. Yapmış olduğu her hizmet, ortaya koymuş oldukları her değer, yatırım insanı yaşatmak onun hayatına dokunmak içindir. Bunun için emek sarf ederiz, bunun için gece gündüz demeden var gücümüzle yollara düşer, kimseyi ayırmadan, senlik, benlik hastalığına yakalamadan, ötekileştirmeden var gücümüzle çalışırız.23 yıldır her alanda ülkemizde yapılmayanları, bir zamanlar imkansız denilenleri büyük bir kararlılıkla, planla gerçekleştiren AK Parti'dir. Önüne çıkarılan engellere takılmayan, kimden gelirse gelsin, hangi güç odaklarına dayanırsa dayansın bunların hepsini bertaraf eden AK Parti, bu aziz vatan için her zaman en güzelini, en özelini istemiştir. Bizlerde Gazi Kars'ımız için her türlü hizmetin en güzelini istiyoruz. Bu düşüncelerle düştük yollara. Bu uğurda hep yürüdük yol aldık. Bu kadim memlekette ayrımcılık, şu, bu olmasın istiyoruz. Bunun için herkesi bağrımıza basıyor, hizmetimizde ayrım yapmamayı kendimize misyon edinmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti hükümetlerinin 23 yılda yaptıkları anlatıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. AK Parti Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı partililerden yoğun ilgi gördü. - KARS