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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
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Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iktidarın, engellileri sosyal yardım yapılacak kesim olarak gördüğünü ileri sürdü. Engellilerin hayatın her alanına ulaşacağı mevzuat çalışmaları yapılmasını isteyen Kaya, bu konuya partilerinin destek vereceğini belirtti. Kaya, enflasyon oranlarının açıklandığını hatırlatarak, ekonomik göstergelerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Suriye halkının perişan halde olduğunu ifade eden Kaya, Suriye'nin "vekalet savaşları" eliyle karıştırıldığını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, engellilerin ciddi sorunlarının bulunduğunu, engelli aylıklarının yetersiz olduğunu ifade etti. Engellilerin istihdamını artıracak adımların atılmadığını söyleyen Çömez, fiziki ve mimari şartların engellilerin hayatlarını zorlaştırdığını dile getirdi. Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yaptığını anımsatan Çömez, şöyle devam etti: "Aile hekimlerimiz 5 gün süreyle iş bırakma eylemine gidecekler. Birinci basamak sağlık hizmeti planlı şekilde çökertiliyor. Bütçenin tamamı şehir hastanelerine ve özel hastanelere boca ediliyor. Aile hekiminin hastaları başka yere taşınırsa puanı kesilecek. Öğretmenin, öğrencisi azaldığında ya da öğrenci başka okula kaydını yaptırdığında öğretmenin maaşı düşüyor mu? İmamların cemaati azaldı ya da cemaat beş vakit camiye gelmedi diye imamların maaşlarını düşürüyor musunuz? Böyle saçma uygulama olmaz. Aile hekimlerinin iş bırakma eylemini destekliyoruz."

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti

"ENGELLİLERİN KAMU İSTİHDAM KOTASI ARTIRILMALIDIR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, her insanın engelli adayı olduğunu vurguladı. MHP Genel Merkezi'ndeki Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı'nda sorunlara ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Akçay, engellileri teşvik etmenin en temel vazife olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Hayatın her alanında engelliler için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Akçay, şunları ifade etti: "Engellilerin başkalarının yardımına ihtiyaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmelerini temin edecek hukuki, fiziki ve diğer şartlar oluşturulmalıdır. Engelli aylığı yükseltilmeli, engelli aylığı ödemesinde aile geliri yerine engellilerin kendi gelirleri esas alınmalıdır. Engellilerin kamu istihdam kotası artırılmalıdır. MHP olarak engellilerimizle ilgili atılacak her adımı, yapılacak her kanuni düzenlemeyi desteklemeye devam edeceğiz."

"ENGELLİLERİN HAKKI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, engellilerin hakkının, en temel haklar arasında yer aldığını bildirdi. Engellilerin sorunlarının bulunduğunu dile getiren Koçyiğit, engellilerin eşit yurttaş olarak görülmediğini söyledi. Koçyiğit, "Erişilebilirlik mevzuatının yapılması ve engelli istihdamının artırılması en öncelikli görevler arasındadır. Engellilerin hakkı için amasız, fakatsız mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti

"ENGELLİ YAKINI AYLIĞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GELECEK"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, engellilerin yaşadığı sorunlarının özenle konuşulması gerektiğini ifade etti. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmanın herkesin görevi olduğunun altını çizen Emir, iktidarın engellileri "üvey evlat" gibi gördüğünü ileri sürdü. İktidarın engellilerin sorunlarını çözemediğini söyleyen Emir, "Biz iktidara geldiğimizde, engelli maaşının önündeki engeller kaldırılacak. Engelli yakını aylığı asgari ücret seviyesine gelecek. Her yıl 3 Aralık'ta engellilere bir asgari ücret destek ödemesi yapacağız." şeklinde konuştu. Emir, görme engelli öğrencilere ve öğretmenlere kitaplarının dağıtılmadığını savundu. İktidarın enflasyonda önünü göremediğini öne süren Emir, enflasyon konusunda öngörülerin tutmadığını dile getirdi.

"FİLİSTİN HALKINA OMUZ VERMEK İNSANLIK ONURUNU SAVUNMAKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, engelliler için her alanda yapısal reformların hayata geçirildiğini belirtti. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini anlatan Yenişehirlioğu, bu alandaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'in zulümle pençeleştiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti: "Filistin halkına omuz vermek insanlık onurunu savunmaktır, zalimin zulmü karşısında dik durmaktır. Soykırım motivasyonuyla zulmün dozunu, işgalini, boyutunu artıran Gazze kasabı Netanyahu hükümeti artık durdurulmalıdır. Bizler zalimlerin karşısındaki, mazlumların yanındaki duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Filistin ve mazlum coğrafyaların umudu olan Cumhurbaşkanımız liderliğinde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini dile getirdi. Deprem bölgesinde yeni konutların hak sahiplerine teslim edildiğini bildiren Yenişehirlioğlu, milletin desteğiyle karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti

KAMU BAŞDENETÇİSİ AKARCA YEMİN ETTİ

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca, Genel Kurul'da yemin ederek görevine başladı. Akarca, 12 Kasım'da TBMM Genel Kurulunca yapılan seçimde 264 oy alarak Kamu Başdenetçisi seçilmişti. Akarca, 9 Aralık saat 14:00'te KDK da yapılacak devir teslim töreni ile görevine resmen başlayacak.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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