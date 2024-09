İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lübnan'ın Gazze Olmasına İzin Vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, "Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği New York'ta CNN International televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının insani krize neden olduğunu belirten Pezeşkiyan, yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Hizbullah'ın her türlü askeri güce ve teknolojiye sahip İsrail ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Hizbullah, ABD ve Batılı ülkeler tarafından desteklenen İsrail rejimi karşısında tek başına duramaz. Lübnan'da yanan ateşin tüm bölgeye yayılma riski var. Bu nedenle İsrail rejiminin önü alınmalı" şeklinde konuştu. - TAHRAN