En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Teklifle, Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak.

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde 10'u yerine yüzde 30'u, diğer belediyelerde yüzde 5'i yerine yüzde 15'i olarak uygulanacak. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde 10'u yerine yüzde 30'u ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanacak.

Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

PTT personeline yönelik düzenlemeler

Teklifle, Posta Hizmetleri Kanunu'na "idari hizmet sözleşmesi ile personel istihdamı" başlıklı hüküm ekleniyor. Buna göre, İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

PTT personelinin işe alınması, görev ve yetkileri, yükümlülükleri, görevlendirilmesi, eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi, pozisyon unvan ve sayıları ile istihdamlarına ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerle düzenlenecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Cumhurbaşkanlığının iznine tabi olacak.

PTT personelinin aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenecek. Ancak, avukat vekalet ücretleri hariç aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin aylık net ortalaması hizmet grupları itibarıyla Cumhurbaşkanınca tespit edilecek üst sınırı aşamayacak. PTT lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekalet ücretlerinin dağıtılması 659 Sayılı KHK hükümlerine göre yapılacak.

Bu hüküm kapsamında istihdam edilecekler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (4A) kapsamında sigortalı sayılacak. Bu kişilere, Devlet Memurları Kanunundaki "sözleşmeli personel" (4B) hükmü kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenecek.

PTT'deki mevcut personelin yeni istihdam rejimine geçiş süreci, kazanılmış haklar ve kamu yararı gözetilerek hükme bağlanıyor. Buna göre, 375 sayılı KHK ile Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca PTT'de istihdam edilen mevcut personel, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren "idari hizmet sözleşmeli personel" olarak istihdam edilecek.

PTT'de 399 sayılı KHK ekindeki cetvellere tabi olarak çalışan personel bu hükmün yürürlük tarihinden itibaren 20 gün içinde bu Kanun'un "idari hizmet sözleşmeli personel" maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yazılı olarak PTT'ye talepte bulunabilecek. Talep tarihinden itibaren 30 gün içinde, talepte bulunan personel ile bu fıkrada öngörülen sınırlamalar çerçevesinde idari hizmet sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme imzalanabileceklerin oranı yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Talebin bu oranı geçmesi durumunda sırasıyla disiplin cezası almamış olanlara, PTT'deki hizmet süresi fazla olanlara ve yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınacak.

İdari hizmet sözleşmesi imzalanmayan personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere bu hükmün yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde istihdam fazlası personelin nakil işlemlerini yürüten kuruma bildirilecek. Bildirilen personelin atama teklifleri, ilgili personelin nakil işlemlerini yürüten kurumca, 90 gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları ve personelin il tercihleri göz önünde bulundurularak Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanun'un "kuruluşlardaki personelin nakli" başlıklı hükmünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ancak söz konusu hüküm uyarınca Özelleştirme Fonu'ndan veya Hazineden karşılanması öngörülen ödemeler PTT tarafından karşılanacak.

Yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde, atama onayının alınmasıyla birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu kadrolar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvelinin ilgili bölümlerine eklenmiş, bu şekilde ihdas edilen kadrolar herhangi bir nedenle boşalması halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Gerçekleştirilen ihdas ve iptal işlemleri kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bir ay içinde bildirilecek.

İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre PTT'de daha önceki istihdam edildikleri statülerinde geçirdikleri hizmet süreleri "idari hizmet sözleşmeli personel" hükmü kapsamında geçmiş sayılacak.

İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilenlere emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, "idari hizmet sözleşmeli personel" hükmüne göre ödenecek iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı

Teklifle Siber Güvenlik Kanunu'na geçiş hükümleri ekleniyor. Buna göre, Siber Güvenlik Başkanlığına devredilen görev ve yetkiler bakımından Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından ikincil düzenlemeler çıkarılana kadar mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek ve bu düzenlemelerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına yapılan atıflar Siber Güvenlik Başkanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna, Telekomünikasyon Kuruluna, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanına ve Telekomünikasyon İletişim Başkanına yapılan atıflar Siber Güvenlik Başkanına yapılmış sayılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına (BTK) ait ve bu düzenlemeyle Siber Güvenlik Başkanlığına devredilen görev ve yetkiler bakımından bu görev ve yetkiler kapsamında kullanılan her türlü taşınır, bilgi işlem altyapısı ve sistemler, veri merkezi, taşıt, araç, gereç ve malzeme, fiziki ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman ile diğer her türlü varlık ile söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden doğan her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ve mezkur görev ve yetkilerin ifasına uygun şekilde Siber Güvenlik Başkanlığına devredilecek.

Öte yandan teklifle, Siber Güvenlik Başkanlığına devredilecek görev ve yetkiler ile diğer kurumlardan Başkanlığa geçiş yapacak personele ilişkin düzenlemeye gidiliyor.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu ile Siber Güvenlik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, alan adı ile internet altyapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi siber güvenliğin ayrılmaz bileşenlerini oluşturan alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığında tek çatı altında toplanacak.

Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Ulaştırma ve alt yapı alanına ilişkin düzenlemeler

Teklifle 375 sayılı KHK'de yapılan düzenlemeyle, il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmüyle sağlanan atama muafiyet ve istisnalarının dışına çıkarılacak.

Anayasa Mahkemesi iptal kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılıyor. Buna göre, kara, deniz ve demir yoluyla yapılan taşımacılıklardaki kural ihlallerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulanacak idari para cezaları belirleniyor.

Teklifle, 655 sayılı KHK'ye "Döner sermaye işletmesi hesabına yatırılacak ücretler" başlıklı hüküm ekleniyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilecek her türlü yetki belgesi, işletme ruhsatı, çalışma ruhsatı, lisans, imtiyaz hakkı belgesi, tahsis belgesi, tescil belgesi, izin belgesi, emniyet belgesi, taşıt belge ve kartları, geçiş belgeleri, yola elverişlilik sertifikası, denize elverişlilik sertifikası, gürültü sertifikası, her türlü mesleki yeterlik belgesi ve benzeri belgelerin ücretleri Bakanlık döner sermaye işletmesi muhasebe birimi hesaplarına yatırılacak.

Bakanlık hizmet birimlerince ücretli olarak verilecek her türlü teknik test, kontrol, rapor ve benzeri hizmetler, araştırma ve geliştirme hizmetleri, deniz dibi tarama hizmetleri, her türlü gemi sürvey ve denetim hizmetleri, deniz emniyetine yönelik acil müdahale hizmetleri, müşavirlik hizmetleri ile mesleki ve teknik eğitim, kurs, seminer ve benzeri hizmetlerin ücretlerin yatırılmasında da aynı hesaplar kullanılacak.

Teklife 4 yeni madde ihdas edildi

Komisyon görüşmeleri sırasında Ak Parti'li milletvekillerinin imzasıyla teklife, 4 yeni madde ihdas edildi, bir maddenin de içeriği değiştirildi.

Buna göre, Damga Vergisi Kanunu'nda, nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenleme yapılıyor.

Madde ile nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin münhasıran nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin olarak gerek idare gerekse mal ve hizmet alımları, yatırım kredisi işlemleri dahil olmak üzere bütün işlemlerine yönelik kamu ve özel hukuk kişileri arasında düzenlenen kağıtlar istisna kapsamına alınıyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklecek geçici madde ile 31 Aralık 2045'e kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan mükelleflerin yatırım teşvik belgeleri kapsamında nükleer enerji santralleri yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüklenilen ve takvim yılının 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, 6 aylık dönemleri izleyen 1 yıl içerisinde talep edilmesi halinde mükellefe iade edilecek.

31 Aralık 2045'e kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan mükelleflerin yatırım teşvik belgeleri kapsamında nükleer enerji santralleri yatırımlarına ilişkin yapılacak makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesna olacak. Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Yatırımın tamamlanmaması halinde zamanında alınmayan veya iade edilen vergiler yatırımcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Bu vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacak.

Cumhurbaşkanı, maddelerdeki 31 Aralık 2045 tarihlerini 31 Aralık 2050'ye kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenecek geçici madde ile nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan kurumların, nükleer enerji santrali yatırımları kapsamında sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar 31 Aralık 2045'e kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de ekleniyor.

Görüşmelerden

Teklifin sinema sektörüne yönelik destekleri içeren maddelerine ilişkin, milletvekillerinin değerlendirmeleri sonrası söz alan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kovid-19 sonrası sinema bileti satışlarının çok fazla düştüğünü söyledi.

Bu yıl için sinema sektörüne yönelik "çok kötü öngörüleri olduğunu" belirten Güven, "Sinema gerçekten çok zor durumda, çok kötüye gidiyor." dedi.

Türkiye'de sinema sektörüne ayrılan desteğin bazı Avrupa ülkelerine kıyasla daha az olduğunu dile getiren Güven, "Gerçekten bizim beyaz perde sinemacılığını destekleme zorunluluğumuz var. Yapımcılar, sinemacılar, sinemanın starları beyaz perdeden kaçıyorlar çünkü maliyetler çok yüksek, paranın geri gelmeme ihtimali var. O yüzden sinema filmleri üretilmiyor, iyi filmler üretemediğimiz için bilet satamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema bileti fiyatlarının yerli filmlerde ortalama 212 lira olduğunu aktaran Güven, "Bir de Türkiye, Amerikan sinemasını yenen birkaç ülkeden bir tanesiydi. Yani genellikle bilet satışlarında yüzde 60 oranında Türk filmlerine gidiyordu seyircimiz. Bunu da kaybettik, şu anda bu oran yüzde 40'a düştü." diye konuştu.

Birol Güven, "Gerçekten sinema şu an yoğun bakımda." ifadesini kullandı.

Usta ve Güneş arasında tartışma

Teklifin 9. maddesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında "EPDK ile ilgili bazı iddialar" nedeniyle tartışma yaşandı.

Usta, kendisi konuşurken Güneş'e sürekli araya girmesi nedeniyle tepki göstererek, "EPDK'den lisans aldığı veya tanıdıklarının üzerine lisans bulunduğu"nu öne sürdü.

İddialara EPDK Başkanı'nın dahi yanıt vermediğini ileri süren Usta'ya AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, toplantıya ara verdi. Arada da tartışmalar sürdü.

Güneş, Usta'nın iddiasını ispatlaması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini dile getirdi.

Güneş ve Usta'nın tartışmaya devam etmesi üzerine, komisyondaki milletvekilleri araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

(Bitti)