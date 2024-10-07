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Emine Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in 76 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulüm, son 1 yılda açık bir soykırıma evrildi. Yıkılmış evlerin enkazı altında sadece taşlar değil, insanlık onuru kaldı. Çocukların masum gülüşleri, işgalin zalim yüzüyle sönüp giderken, annelerin gözyaşları Gazze'nin toprağına her gün yeniden karışıyor. Bu vahşet, insanlığın vicdanında derin bir yara açtı. Her bir kayıp, tüm dünya için bir utanç vesikası oldu. Ama biz biliyoruz ki zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun, adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak. Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek. Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak. Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için Filistin'in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için" dedi. Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Gazze'de yaşananlara ilişkin bir videoda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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