Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. - BRÜKSEL