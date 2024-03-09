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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısı için yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'ya döndü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın 15.20'de Ankara'ya ulaştığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle Washington'daydı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Fidan, Washington'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin, Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner dahil önemli isimlerle de bir araya gelmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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