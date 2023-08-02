Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Barışı konulu toplantıya katılacak
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek olan 'Ukrayna Barışı' konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak ve Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile birçok ülkenin ulusal güvenlik danışmanlarının da katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 5 Ağustos'ta düzenlenecek "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak.
Edinilen bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 5 Ağustos'ta Cidde'de düzenlenecek. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç'ın katılacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak, Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak.
Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor.
Kılıç, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.