Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna Barışı konulu toplantıya katılacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek olan 'Ukrayna Barışı' konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak ve Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile birçok ülkenin ulusal güvenlik danışmanlarının da katılması bekleniyor.