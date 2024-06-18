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Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletme SGK'ya bildirildi

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" mesajı doğrultusunda, bayram döneminde ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde denetim yapıldı. Hatalı KDV oranı uygulayan, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanan, IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştiren ve kayıt dışı faaliyette bulunan işletmeler SGK'ya bildirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.

8 BİNDEN FAZLA MÜKELLEF DENETİME TABİ TUTULDU

Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.

HATALI KDV ORANI UYGULAYANLAR SAPTANDI

Ekipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi. İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi. Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (10)

Erdem Sen:

kücük esnaftan degil en tepeden başlamak lazim..

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Kara_kalem:

BİR ÜLKE VERGİ SİSTEMİNDE ON ÇEŞİT KDV ORANI OLURSA ŞİRKET AÇILIMINDA ÜNVANIN 10 ÇEŞİT BAŞLIK EKLENİRSE SONUÇ ORTADA ADAM İNŞAAT AKARYIT GIDA RESTORAN DİYE BAŞLAYIP VB BİTEN ONLARCA BAŞLIK ALIYOR FALİYET VAR YADA YOK TÜRKİYEDE SİSTEM BU SONRA İSTEDİĞİ FİŞE İSTEĞİNİ KDV ORANLI KESİYOR

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Twister:

atı alan üsküdarı geçti

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Mehmet Kocaoğlu:

Sgk prim kazançlara el atsanız orada cok vergi kaybı var ani yüksek maaş verip asgari ücretten prim yatıran şirketler varya

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recep kaya:

FATURA ÜZERİNDEN KAR VERİN VATANDAASA SAYIN DEVLETLÜM BUNUDA ZATEN SATAN ESNAF HEMEN FİYATA YANSITIR BU BEDELİN ADIDA ( FTB ) FATURA TOPLAMA BEDELİ DİYE İŞYERLERİNDEN VE VATANDASTAN ALIN FİŞ TOPLAMIYOSA VATANDAS KENDİ BİLİR ARTIK

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ismail salkım:

3 milyon suriyeli calisiyornhesapla sgk primini devleti 100 milyarlarca dolar zarara ugratiyorsunuz

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SüLeyman Kiyağ:

Maşallah bakanıma . Fakirden alıp , zengine vermeyi seviyor.

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Cumalylmz yilmaz:

bugüne kadar serbest bırakanlarla şimdi denetleyip ceza kesenler aynı ne tuhaf degilmi cep boşaltma başladı

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Selahattin Gurbuz:

Antalya ruslarda Sakarya kocaeli Sapanca cıvarları Arap dolu ülkem parsel parsel ele gecırılmış emlakcıdan galerıcılıge lokanta otel gunu birlik daireler birde Suriye dukkan ları vergi alınıyormu onlardan başlayın bır kaç tanesi tam anlamıyla vergi levhasında kazanclarını yansıtıyor hep kendi vatandaşına kendı vatandaşına

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mesut akay:

Bu ülkede taksici kuyumcu vb esnaf adam gibi vergi verseydi ve bu vergiler doğru kullanılsaydı eminim Avrupadan daha iyi seviyede olurduk.

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