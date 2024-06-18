Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı?

Bankalar hangi gün açılacak? merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Bayram tatili süresince bankaların açık olup olmayacağı, hangi günlerde çalışacakları araştırılmaya başlandı. Peki, Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? İşte merak edilenler...

BANKALAR HANGİ GÜN AÇILACAK?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak. Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALARDA EFT - HAVALE İŞLEMİ YAPILIYOR MU?

Bayram tatili boyunca yapılan EFT işlemleri, tatilin bitiminden sonraki ilk iş günü işleme alınır. Havale işlemleri ise aynı banka içinde gerçekleştiği için anında tamamlanabilir.

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince bankalar genellikle kapalıdır. Resmi tatil günlerinde banka şubeleri hizmet vermez.