Üye Girişi
Haberler

Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatilinde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı?

Bankalar hangi gün açılacak? merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Bayram tatili süresince bankaların açık olup olmayacağı, hangi günlerde çalışacakları araştırılmaya başlandı. Peki, Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? İşte merak edilenler...

BANKALAR HANGİ GÜN AÇILACAK?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak. Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALARDA EFT - HAVALE İŞLEMİ YAPILIYOR MU?

Bayram tatili boyunca yapılan EFT işlemleri, tatilin bitiminden sonraki ilk iş günü işleme alınır. Havale işlemleri ise aynı banka içinde gerçekleştiği için anında tamamlanabilir.

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince bankalar genellikle kapalıdır. Resmi tatil günlerinde banka şubeleri hizmet vermez.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Tatil Banka Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Bakmadan Geçme

Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? House Of The Dragon hangi platformda? House Of The Dragon dizisi nerede, hangi platformda? Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı? Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Haziran Salı Survivor yeni bölüm! Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı? Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir? Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi? Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek? 22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Haziran tarihi hangi burç olur?
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title