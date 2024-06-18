Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Sorusu araştırılıyor ve merak ediliyor. Bayram tatili süresince online alışveriş yapan veya paket göndermek isteyenler için kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oluyor. Peki, Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı resmi tatili süresince Yurtiçi kargo firmalarının çoğu çalışmayacak. Bayram tatili süresince kargoların hizmet verip vermeyeceği değişkenlik gösterebilir. Genel olarak kargo şirketlerinin çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo şirketiyle iletişime geçmek en doğru yöntem olacaktır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.