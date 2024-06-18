Üye Girişi
Haberler

Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'mız, yarın oynayacağı Gürcistan maçıyla EURO 2024 macerasına başlayacak. Peki, Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı?

Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Sorusu, merak ediliyor ve araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, yarın oynayacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi Kadıoğlu'na da Gürcistan maçında formayı verecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Takım'ın Grubu'nda ayrıca Portekiz ve Çekya da bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

A Milli Futbol Takımı Arda Güler Gürcistan Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Bakmadan Geçme

Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? House Of The Dragon hangi platformda? House Of The Dragon dizisi nerede, hangi platformda? Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı? Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Haziran Salı Survivor yeni bölüm! Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı? Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir? Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi? Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek? 22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Haziran tarihi hangi burç olur?
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title