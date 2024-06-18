Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı?

Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Sorusu, merak ediliyor ve araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, yarın oynayacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi Kadıoğlu'na da Gürcistan maçında formayı verecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Takım'ın Grubu'nda ayrıca Portekiz ve Çekya da bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.