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Türkiye- Gürcistan maçı ertelenecek mi? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman?

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Türkiye- Gürcistan maçı ertelenecek mi? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye ve Gürcistan arasında oynanacak olan futbol maçının ne zaman gerçekleşeceği ve ertelenip ertelenmeyeceği konusu merak konusu oldu. Futbol severler, Türkiye- Gürcistan maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi açıklamalar yaptı. Peki, Türkiye- Gürcistan maçı ertelenecek mi? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline de değinen Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Maalesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem."

Türkiye- Gürcistan maçı ertelenecek mi? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye - Gürcistan karşılaşmasını izlemek için taraftarlar, Dortmund'daki BVB Stadyumu'ndaki yerini aldı. Bazı taraftarlar Filistin atkısı taktı.

Türkiye- Gürcistan maçı ertelenecek mi? Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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